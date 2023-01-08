Про це 24 каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, російські загарбники активно риють траншеї на півночі півострова.
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Окупанти активно укріплюють адміністративну межу Криму. Протягом останнього місяця росіяни вирили траншеї, які розташовані буквально за 10 кілометрів від Херсонської області. Як зазначила Гуменюк, у цьому процесі окупантами керує страх.
Часом мені здається, що росіяни почали шукати той самий глибокий тил, куди хотіли б сховатися. Тому й риють поглибше,
– сказала речниця ОК "Південь".
Окупантам ніде сховатися від ударів ЗСУ
Гуменюк наголосила, що в окупантів вже немає глибокого тилу. Відтак, їм дуже важко знайти місце, де вони могли б почуватися безпечно.
Вогнева робота, яку ведуть Сили оборони, вже абсолютно не прив'язана до лінії фронту, а сягає набагато глибше. Головне завдання ЗСУ полягає у тому, аби виснажувати ворога, нищити його запаси та не давати спокою у тилу,
– зазначила речниця ОК "Південь".
Вона додала, що це дуже нервує росіян, адже зменшує їхній бойовий потенціал та ускладнює логістику.
Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію в Криму: дивіться відео
У Криму ще більше активізувалися сили спротиву
Як зазначила речниця ОК "Південь", у ситуації, що склалася, в Криму ще активнішим став рух спротиву. Місцеве населення півострова почало тісніше співпрацювати з захисниками України.
"Йдеться не про те населення, яке туди приїхало з 2014 року, вважаючи це своєю територією. А про справжніх кримців, які там були з самого початку і протидіяли окупації в латентному режимі", – пояснила Гуменюк.
За її словами, зараз же спротив місцевих мешканців Криму набуває дедалі яскравіших проявів.
Ситуація в Криму: коротко
- В анексованому Криму зростає кількість могил російських військовослужбовців, які загинули в Україні. Кримські військові втрати Росії, за мінімальними підрахунками, наближаються до трьох сотень людей.
- Як повідомив заступник постійного представника президента України в Криму Денис Чистіков, наступальні дії ЗСУ вже наближаються до ділянки "сухопутного коридору" до Криму. Він вже перебуває під вогневим контролем наших військових.
- ЗСУ активно вражають цілі у тилу ворога на Південному напрямку. Як розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, росіяни намагаються відсунутись якомога далі.
- Росія перекидає на північ Криму все нові і нові військові підрозділи. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони зазначили, що це потрібно країні-агресорці, аби утримати хоча б ті окуповані території України, які ще не звільнили наші ЗСУ.