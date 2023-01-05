Ці інформацію підтвердив представник пресслужби ГУР МО України Андрій Юсов.

Важливо Що може зупинити ядерний терор росіян на ЗАЕС: глава Енергоатому запропонував рішення

За його словами, у Кремлі чітко розуміють, що такий крок стане останнім для режиму Путіна. І якщо Кремль вдасться до цього, то гірше буде Росії, а не Україні.

Так, є інформація, що окупований Крим і територія Білорусі Путіним розглядаються для проведення таких провокацій. Вся ця інформація відстежується, розвіддані є, тож несподіванкою це не стане,

– сказав Юсов.

Раніше білоруський опозиціонер Павло Латушко також казав, що Путін готується розмістити ядерну зброю в Білорусі. Латушко уточнив, що Путін не довірить ядерну зброю Лукашенку. Російський диктатор лиш хоче розмістити її на території Білорусі, але щоб вона перебувала під контролем російських військово-космічних сил.

Він наголосив, що розміщення ядерної зброї у Білорусі – це загроза не лише для України, а й для її західних партнерів, які, на його думку, здійснюють недостатній санкційний тиск на Лукашенка.

ГУР про ядерну загрозу з боку Росії

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький розповів, що Росія має у своєму арсеналі всі види ядерної зброї: як тактичну, так і стратегічну. Однак воєнна розвідка України постійно слідкує за її переміщенням.

Попри те, що цей процес не простий, але в ГУР МО України є досвід моніторингу та розвідки стратегічних та інших навчань саме ядерних сил, які проводилися починаючи з 2014 року і раніше.

Зверніть увагу! Те, що Владімір Путін не збирається йти на поступки вже давно було очевиднимю Днями він підтвердив це, цинічно заявивши, що Росія нібито відкрита до мирних переговорів з Україною. Та водночас кремлівський диктатор поставив умову щодо територіальних поступок. Путін публічно вимагає від України територіальних поступок для мирних переговорів щодо припинення війни. Про це він особисто сказав президенту Туреччини Реджепу Ердогану,