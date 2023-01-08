Об этом 24 каналу рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, российские захватчики активно роют траншеи на севере полуострова.

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Оккупанты активно укрепляют административную границу Крыма. За последний месяц россияне вырыли траншеи, которые расположены буквально в 10 километрах от Херсонской области. Как отметила Гуменюк, в этом процессе оккупантами руководит страх.

Порой мне кажется, что россияне начали искать тот самый глубокий тыл, куда хотели бы спрятаться. Потому и роют поглубже,

– сказала спикер ОК "Юг".

Оккупантам негде спрятаться от ударов ВСУ

Гуменюк подчеркнула, что у оккупантов уже нет глубокого тыла. Следовательно, им очень трудно найти место, где они могли бы чувствовать себя безопасно.

Огневая работа, которую ведут Силы обороны, уже совершенно не привязана к линии фронта, а достигает гораздо глубже. Главная задача ВСУ состоит в том, чтобы истощать врага, уничтожать его запасы и не давать покоя в тылу,

– отметила пресс-секретарь ОК "Юг".

Она добавила, что это очень нервирует россиян, ведь уменьшает их боевой потенциал и усложняет логистику.

Наталья Гуменюк рассказала о ситуации в Крыму: смотрите видео

В Крыму еще больше активизировались силы сопротивления

Как отметила спикер ОК "Юг", в сложившейся ситуации в Крыму еще активнее стало движение сопротивления. Местное население полуострова стало теснее сотрудничать с защитниками Украины.

"Речь идет не о том населении, которое туда приехало с 2014 года, считая это своей территорией. А о настоящих крымцах, которые там были с самого начала и противодействовали оккупации в латентном режиме", – объяснила Гуменюк.

По ее словам, сейчас сопротивление местных жителей Крыма приобретает все более яркие проявления.

Ситуация в Крыму: коротко