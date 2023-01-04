Как отметил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк, россияне прилагают для этого все усилия.

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В частности, для врага важно сохранить сухопутный коридор в Крым.

В этом заключалась их идея захвата Донецкой области, побережья Азовского моря, а также в их планах было отрезать Украину от Черного моря. Но страна-оккупант не смогла реализовать никаких планов в Украине,

– констатировал Черняк.

Однако, учитывая, что зарубежные партнеры поставляют Украине новые образцы вооружения, ВСУ будут наносить удары по позициям россиян на всех оккупированных территориях.

Представитель ГУР МО Украины добавил, что захватчики стягивают на север Крыма новые военные подразделения. Также они продолжают строить оборонительные сооружения как на севере временно оккупированного полуострова, так и на временно оккупированной Херсонской области.

Они проигрывают, поэтому создают защитные сооружения там, где могут, понимая, что им придется вести на этих рубежах боевые действия,

– подытожил Андрей Черняк.

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