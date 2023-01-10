Это реакция врага на наши боевые успехи: ВСУ накрыли на Кинбурнской косе скопления военных и техники россиян. Об этом 24 Каналу рассказала руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она отметила, что оккупанты получили соответствующий отпор по результатам этого обстрела.

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По ее словам, оккупанты трусливо заезжают на Кинбурнскую косу, располагают технику, стреляют и немедленно убегают оттуда.

"Они понимают, что получат ответ. Вчера мы отработали по их позициям на Кинбурнской косе", - подчеркнула руководитель прессцентра.

Оккупанты активизировали воздушную разведку

Она отметила, что в последнее время враг активизировал воздушную разведку, фиксируется очень много беспилотников, которые запускают россияне.

"Вчера утром был сбит разведывательный беспилотник, который заходил с моря, непосредственно на очаковском направлении. Враг пытается собрать как можно больше информации о том, куда нанести удар", – подчеркнула Гуменюк.

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Россия совершает террористические действия

По словам собеседницы, россияне нанесли удар в направлении портовой инфраструктуры – в распределительную башню, которая координирует движение судов по Днепровско-Бугскому лиману.

Это свидетельствует о том, что оккупанты продолжают терроризировать направление, которое государство Украина пытается привлечь к Черноморской зерновой инициативе. Для того чтобы усилить работу по обеспечению продовольствием на мировом уровне и поднимать экономику Николаевщины, которая долгое время страдала под частичной оккупацией и обстрелами,

– заметила она.

Наталья Гуменюк считает, что со стороны России это терроризм – экономический, техногенный и психологический.

Ведь удары привели к разрушению домов гражданских людей, и они остались в холодное время года без окон, крыш. Но украинцы стойкие люди и знают, что лучше быть в холоде, чем с врагом", – подчеркнула руководитель прессцентра ОК "Юг".

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