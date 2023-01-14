Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Отметим, что в Украине 14 января второй раз за день объявили воздушную тревогу.

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Угроза из Черного моря

Полковник ВСУ подчеркнул, что в Черном море есть два надводных корабля, имеющих по 8 ракет, и одна подводная лодка, которая имеет около 4 ракеты.

Поэтому, по его словам, в целом в Черном море есть около 20 ракет "Калибр".

Угроза из Каспийского моря

Но военный эксперт отметил, что дело в том, что до сих пор есть опасность удара "Калибрамы" и со стороны Каспийского моря.

Одна из последних атак была именно оттуда. Поэтому общий залп "Калибрамы" может составить до 40 ракет с двух морей.

– заявил Свитан.

Свитан рассказал об угрозе ракетного удара: видео



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