Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Зазначимо, що в Україні 14 січня вдруге за день оголосили повітряну тривогу.
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Загроза з Чорного моря
Полковник ЗСУ наголосив, що у Чорному морі є два надводні кораблі, які мають по 8 ракет, та один підводний човен, який має близько 4 ракети.
Тож, за його словами, загалом у Чорному морі є близько 20 ракет "Калібр".
Загроза з Каспійського моря
Але військовий експерт зазначив, що справа в тому, що досі є небезпека удару "Калібрами" і з боку Каспійського моря.
Одна з останній атак була саме звідти. Тому загальний залп "Калібрами" може скласти до 40 ракет з двох морів,
– заявив Світан.
Світан розповів про загрозу ракетного удару: відео
Що відомо про першу атаку росіян на Київ 14 січня
- Близько 9:30 жителі Лівого берега почули гучні вибухи, проте повітряна тривога не була оголошена. Киян сповістили про ракетну небезпеку через декілька хвилин. Міський голова повідомив про вибухи у Дніпровському районі столиці.
- У КМВА розповіли, що окупанти влучили в об'єкт інфраструктури. На місце прибули необхідні служби.
- У Голосіївському районі столиці на нежитлову територію впали уламки ракети. Внаслідок цього спалахнула пожежа. Попередньо, без постраждалих.
- У Дарницькому районі уламком ракети пошкодило машину.
- Заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомив, що окупанти влучили у житлові будинки в Київській області. Зокрема, у житлову забудову в селі Копилів.
- Очільник ОВА Олексій Кулеба зазначив, що внаслідок ранкової атаки пошкоджено 18 приватних будинків. Понівечені дахи та вікна. Екстрені служби працюють на місці. Попередньо, без постраждалих.