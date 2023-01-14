Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Зазначимо, що в Україні 14 січня вдруге за день оголосили повітряну тривогу.

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Загроза з Чорного моря

Полковник ЗСУ наголосив, що у Чорному морі є два надводні кораблі, які мають по 8 ракет, та один підводний човен, який має близько 4 ракети.

Тож, за його словами, загалом у Чорному морі є близько 20 ракет "Калібр".

Загроза з Каспійського моря

Але військовий експерт зазначив, що справа в тому, що досі є небезпека удару "Калібрами" і з боку Каспійського моря.

Одна з останній атак була саме звідти. Тому загальний залп "Калібрами" може скласти до 40 ракет з двох морів,

– заявив Світан.

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