Имена двух погибших детей известны. По данным главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, удар России по Днепру унес жизни 44 человек.

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Что известно о ракетной атаке в Днепре.

44 жизни унесла российская ракета, попавшая в многоэтажку в Днепре. Среди погибших пятеро детей. Младшему мальчику не было и года,

– написал Резниченко.

Известны имена двух погибших детей

В Департаменте гуманитарной политики городского совета 16 января подтвердили гибель детей. По их данным, под завалами скончались:

Максим Богуцкий – выпускник в прошлом году УВК № 111;

Мария Лебедь – училась в УВК №66.



Погибший Максим Богуцкий / Фото Департамент гуманитарной политики



Погибшая Мария Лебедь / Фото Департамент гуманитарной политики

Имя третьего погибшего ребенка 16 января не сообщали. Утром 17 января заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что под завалами нашли четвертого погибшего ребенка. Информации о нем тоже нет.

Уже после завершения поисково-спасательных работ областные власти рассказали, что в результате ракетной атаки России по многоэтажке в Днепре погибли 44 человека, из них пятеро – дети.

Важно. Живой 16 января спасатели нашли 27-летнюю Катю Кулак-Зеленскую, которая не звала на помощь, потому что имеет глухоту. Под завалами дома еще оставались ее сын и муж. Ребенку 7 декабря 2022 года исполнился год. По состоянию на 14 часов 17 декабря информации о них нет.

Теракт по многоэтажке в Днепре