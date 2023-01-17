Імена двох загиблих дітей відомі. За даними глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, удар Росії по Дніпру забрав життя 44 людей.

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44 життя забрала російська ракета, що поцілила у багатоповерхівку в Дніпрі. Серед загиблих п'ятеро дітей. Найменшому хлопчику не було й року,

– написав Резніченко.

Посадовець не розповів, про яку саме дитину мовиться. Проте сказав, що пошуково-рятувальна операція завершена через 69 годин після трагедії.

Відомі імена двох загиблих дітей

У Департаменті гуманітарної політики міської ради 16 січня підтвердили загибель дітей. За їхніми даними, під завалами померли:

Максим Богуцький – випускник минулого року НВК № 111;

Марія Лебідь – навчалася в НВК № 66.



Загиблий Максим Богуцький / Фото Департамент гуманітарної політики



Загибла Марія Лебідь / Фото Департамент гуманітарної політики

Ім'я третьої загиблої дитини 16 січня не повідомляли. Вранці 17 січня заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що під завалами знайшли четверту загиблу дитину. Інформації щодо неї також немає.

Важливо. Живою 16 січня рятувальники знайшли 27-річну Катю Кулак-Зеленську, яка не кликала на допомогу, бо має глухоту. Під завалами будинку ще залишались її син та чоловік. Дитині 7 грудня 2022 року виповнився рік. Станом на 14 годину 17 грудня інформації про них немає.

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