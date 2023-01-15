Ракета разрушила целый подъезд дома. Под завалами до сих пор остаются люди. Какова была реакция мировых лидеров на атаку Днепра – читайте в материале 24 Канала.
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Как отреагировали в Литве
Президент страны Гитанас Науседа осудил действия оккупантов. Он отметил, что Россия – террористическое государство, которое приносит боль, смерть и разрушение, куда бы она ни пошла.
Зверства, массовые убийства, нападения на жилые дома – как сегодня в Днепре – никогда не будут прощены и забыты,
– говорится в сообщении.
Также глава государства отметил, что все виновные будут непременно наказаны. Науседа выразил поддержку нашему государству и отметил, что Литва – с Украиной.
Что говорят в Японии
Посольство Японии в Украине выразило поддержку украинцам. Дипломаты отметили, что они возмущены такими действиями российских захватчиков, повлекших ранения и смерти.
"Япония – с народом Украины и поддерживает его законное стремление к справедливости", – подчеркнули в посольстве.
Белый дом осудил варварские действия оккупантов
Чиновники Белого дома жестоко осуждают субботнюю бомбардировку Украины Россией. Она была направлена на критическую и гражданскую инфраструктуру и привела к гибели не менее 20 человек.
"Эти удары являются еще одним примером жестокой и варварской войны, которую ведет Россия, атакуя критически важную инфраструктуру Украины, обеспечивающую светом и теплом украинское гражданское население", – говорится в письменном заявлении представителя Совета национальной безопасности Джейка Салливана.
Он отметил, что Соединенные Штаты будут предоставлять Украине то, что ей необходимо для самообороны, в том числе и системы противовоздушной обороны. Вместе с союзниками Штаты будут продолжать работу, чтобы привлечь российские силы к ответственности за военные преступления и зверства.
По словам Салливана, Россия продолжает недооценивать силу и решительность украинского народа, и эти последние попытки его деморализовать снова терпят крах.
Как отреагировала госпожа посол США в Украине
Бриджит Бринк выразила свои соболезнования украинскому народу. Она заявила, что необходимая помощь продолжает поступать из США, чтобы помочь Украине защититься от страны-террористки.
"Ужасно. Мои мысли с пострадавшими и с теми, кто прилагает так много усилий, чтобы оказать помощь", – говорится в сообщении.
Удар по дому в Днепре: последние новости
- Глава ОВА Валентин Резниченко отметил, что судьба 26 жителей Днепра все еще неизвестна. Спасательная операция все еще продолжается. В городе объявили трехдневный траур по погибшим.
- Поздним вечером в сеть выложили видео. На нем можно увидеть момент попадания российской ракеты Х-22 в многоэтажке. Этот ролик полностью разрушает гипотезу Арестовича о том, что ракету врага сбили силы ПВО. И именно поэтому она попала в жилой дом.
- На опасную реплику, озвученную Арестовичем, отреагировал мэр Днепра Борис Филатов. Он не особо подбирал слова, комментируя сказанное внештатным советником ОП.
- "Я с первого дня войны говорил, что Арестович – самовлюбленная скотина и помойный рот. Но в ОП на него явно кто-то делает ставку", – заявил Филатов и вскоре вынужден был извиниться за эти слова.
- Все, что известно о террористическом ударе по жилому дому в Днепре, читайте в материале 24 Канала.