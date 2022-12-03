Его акции протеста снимает 91-летний режиссер Клод Фурнье. Он выкладывает короткие ролики в своем твиттере.

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Канадец мощно поддерживает Украину

Сотрудник мэрии Монреаля Серж Саввиль каждый день не оставляет в покое российских дипломатов. Он приходит к посольству страны-террористки, расположенное в центре города, ориентировочно в 7 тысячах километров от фронта, и включает дипломатам звуки выстрелов, приглашения в ад, тревожные сирены и гимн Украины. С марта Саввиль еще не пропустил ни одного дня. Он намерен продолжать свой протест до победы Украины.

Кроме этого, дом канадца расположен прямо напротив российского посольства. Мужчина украсил его окна большими украинскими флагами, а клумбу рядом – маленькими флажками. Российское консульство такая сине-желтая красота ужасно раздражает.

Он таким образом декорировал каждое окно своего дома в поддержку Украины,

– рассказала украинка Анна Лях.

Мужчина рассказал, что, когда началась полномасштабная война в Украине, он работал из дома и мог видеть митинги напротив российского консульства, которые проводили ежедневно. Когда они заканчивались и садилось солнце, канадец наблюдал, как работники консульства убирали все то, что приносили митингующие – не только у входа в консульство, но и с территории общего пользования, принадлежащей городу.

"И когда ты просыпаешься утром, то уже ничего не напоминало о трагедии в Украине. Я решил, что достаточно, и с 12 марта пошел в магазин флагов в Монреале, купил 8 больших украинских флагов и повесил на восемь окон моего дома, выходящих на российское консульство, чтобы поддержка Украины была постоянной и не прекращалась", – объяснил Саввиль.

Однако этого, по мнению мужчины, было мало. Поэтому он скачал звук сирены и начал включать его возле российского посольства. Протест мужчины проходит по графику – каждый день в полдень. Также обязательным элементом акции есть украинский гимн.

"Ежедневно я трижды проигрываю гимн Украины напротив российского консульства. Это запись, предоставленная мне украинцами. Также звучат звуки стрельбы и сирены, таким образом мы показываем россиянам, что украинцы слышат каждый день", – добавил Саввиль.

Мужчина приходит к посольству с детской коляской, украинским флагом и мощной колонкой, чтобы российские дипломаты точно все услышали. Его протест происходит в любую погоду.

Следует заметить, что Саввиль никогда не бывает на этих акциях сам. Иногда к нему присоединяются украинцы, а также канадцы, не знающие украинского, но все равно они поют гимн, читая транскрипцию из бумажки.