Його акції протесту знімає 91-річний режисер Клод Фурньє. Він викладає короткі ролики у своєму твітері.

Цікаво Росії складно фінансувати війну: у Міноборони пояснили, як деморалізують неправильні пріоритети

Канадець потужно підтримує Україну

Співробітник мерії Монреалю Серж Саввіль щодня не дає спокою російським дипломатам. Він приходить до посольства країни-терористки, що розташоване у центрі міста, за орієнтовно 7 тисяч кілометрів від фронту, та вмикає дипломатам звуки пострілів, запрошення до пекла, тривожні сирени й гімн України. Від березня Саввіль ще не пропустив жодного дня. Він планує продовжувати свій протест до перемоги України.

Окрім цього, будинок канадця розташований одразу навпроти російського посольства. Чоловік прикрасив його вікна великими українськими стягами, а клумбу поруч із помешканням – маленькими прапорцями. Російське консульство така синьо-жовта краса страшенно дратує.

Він таким чином декорував кожне вікно свого будинку в підтримку України,

– розповіла українка Анна Лях.

Чоловік розповів, що, коли почалася повномасштабна війна в Україні, він працював з дому і міг бачити мітинги навпроти російського консульства, які проводили щодня. Коли вони закінчувалися і сонце сідало, канадець спостерігав, як працівники консульства прибирали все те, що приносили мітингувальники – не лише біля входу до консульства, але й з території загального користування, яка належить місту.

"І коли ти прокидаєшся вранці, то вже нічого не нагадувало про трагедію в Україні. Я вирішив, що досить, і з 12 березня пішов до магазину прапорів у Монреалі, купив 8 великих українських стягів і повісив на вісім вікон мого будинку, які виходять на російське консульство, щоб підтримка України була постійною і не припинялася", – пояснив Саввіль.

Однак цього, на думку чоловіка, було замало. Тому він завантажив звук сирени й почав вмикати його біля російського посольства. Протест чоловіка відбувається за графіком – щодня опівдні. Також обов'язковим елементом акції є український гімн.

"Щодня я тричі програю гімн України навпроти російського консульства. Це запис, який був наданий мені українцями. Також лунають звуки стрільби та сирени, таким чином ми показуємо росіянам, що українці чують кожного дня", – додав Саввіль.

Чоловік приходить до посольства з дитячим візком, українським стягом та потужною колонкою, аби російські дипломати точно все почули. Його протест відбувається за будь-якої погоди.

Варто зауважити, що Саввіль ніколи не буває на цих акціях сам. Іноді до нього приєднуються українці, а також канадці, які не знають української, проте все одно вони співають гімн, читаючи транскрипцію з папірця.