Завдяки нашим американським колегам у нас з'явилася нагода буквально заглянути за куліси виробництва боєприпасів. Показуємо і вам, як для України виготовляють те, що дозволяє поповнювати статистику втрат ворога та звільняти території нашої держави.

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Українці щодня використовують тисячі снарядів

Саме з цих слів журналісти почали свій матеріал. Вони звернули увагу на те, що українська артилерія не припиняє свою роботу ані вдень, ані вночі Тож на заводах у північно-східній Пенсільванії працюють над тим, щоб у нашої держави було достатньо боєприпасів.

Це цікаво! Їх виготовляють на старих і знаних заводах. Наприклад, найстаріший із них розташований у Стентоні. Він почав виготовляти сталеві снаряди ще на початку 50-х років минулого століття. Ними забезпечували військових під час Корейської війни.

На заводах у США виготовляють артилерійські снаряди / Фото NYT

Наступний етап – транспортування порожніх оболонок снарядів до сільської місцевості Айови. Там на підприємствах їх наповнюють розплавленою вибухівкою й упаковують для доставки до України.

Цікаво, що частину процесу виконує велика роботизована рука. Вона подає заготовки до печі, яка працює на природному газі. Температура у ній сягає до 2000 градусів. Там розпечені металеві циліндри тримають упродовж понад години. Після цього їх ставлять на гірку.

Згодом майбутні снаряди пропускають через три гідравлічні преси. Їх розтягують та пробивають. Роблять це доти, поки вони не збільшаться втричі.

Снаряди упаковують по 40 в один лоток. Після цього їх відправляють до духовки для термічної обробки, яку вони проходять упродовж 4 годин. Це дозволяє досягнути максимального результату під час вибуху снаряда. Адже ця процедура гарантує, що сталь розіб'ється на дрібні смертоносні шматки, коли він вибухне.

Тисячі снарядів виготовляють для потреб ЗСУ / Фото NYT

Відомо, що незначну частину снарядів відправлять до Picatinny Arsenal, що у Нью-Джерсі. Там вони проходитимуть випробування. І лише після цього багатотисячну партію снарядів, яку називають "лотом", пакують у вантажівки та везуть до Айови. Згодом ці боєприпаси вирушають до України.

США оголосили про новий пакет допомоги

Нагадаємо, що 3 лютого США оголосили про черговий пакет військової допомоги для нашої держави. Загальна її вартість становить 2 мільярди доларів. До цього пакета входять:

додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS;

додаткові 155-міліметрові артилерійські снаряди;

додаткові 120-міліметрові мінометні снаряди;

190 кулеметів для боротьби з дронами;

181 бронемашина з протимінним захистом (MRAP);

250 систем Javelin;

2 тисячі протитанкових ракет;

протипіхотні міни Claymore;

зимове спорядження тощо;

два комплекси ППО HAWK;

зенітна зброя та боєприпаси;

обладнання для інтеграції західних радарів, ракет і ППО до української системи ППО;

обладнання для підтримки української системи ППО;

засоби для боротьби з дронами;

чотири радари;

20 радарів для захисту від мінометного обстрілу, запчастини для інших радарів;

безпілотники Puma;

високоточні ракети;

медикаменти;

обладнання для захищених комунікацій тощо.

Важливо, що Україна отримає ще й високоточні ракети GLSDB, які можуть бити на відстань до 150 кілометрів. Це під час брифінгу підтвердив речник Пентагону Пет Райдер.