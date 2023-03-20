Таку інформацію він розкрив у кулуарах під час зустрічі глав МЗС і Міноборони країн ЄС у Брюсселі 20 березня.
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Зауважимо, що Берлін оголосив про плани передати Києву близько 40 БМП Marder у січні. Попередньо, Marder і бойові танки Leopard будуть на полі бою в України вже в березні.
Перші українські військові ще 26 січня прибули до німецького міста Кельн для навчання роботі з БМП Marder. У Німеччині українських військових також планують навчити користуватися американськими БМП Bradley, які США передадуть Україні для захисту від російського військового вторгнення.
Основні характеристики Marder
За весь час було випущено майже 2000 одиниць. Основні характеристики:
- Маса – 33,5 тонни;
- Екіпаж – 3 особи;
- Десант – 6 – 7 осіб;
- Двигун – 600 кінських сил;
- Автоматична гармата – 20 міліметри;
- Дальність стрільби – до 2,5 кілометри;
- Темп стрільби – до 800 – 1000 пострілів на хвилину;
- Максимальна швидкість – 65 кілометрів на годину.
Цікаво, що ще у вересні виробник власним коштом відновив 16 Marder для України, але поставки блокувалися німецьким урядом.