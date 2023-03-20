Такую информацию он раскрыл в кулуарах в ходе встречи глав МИД и Минобороны стран ЕС в Брюсселе 20 марта.
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Берлин объявил о планах передать Киеву около 40 БМП Marder в январе. Предварительно, Marder и боевые танки Leopard будут на поле боя у Украины уже в марте.
Первые украинские военные еще 26 января прибыли в немецкий город Кельн для обучения работе с БМП Marder. В Германии украинские военные также планируют научить пользоваться американскими БМП Bradley, которые США передадут Украине для защиты от российского военного вторжения.
Основные характеристики Marder
За все время было выпущено около 2000 единиц. Основные характеристики:
- Масса – 33,5 тонны;
- Экипаж – 3 человека;
- Десант – 6 – 7 человек;
- Двигатель – 600 лошадиных сил;
- Автоматическая пушка – 20 миллиметра;
- Дальность стрельбы – до 2,5 километра;
- Темп стрельбы – до 800 – 1000 выстрелов в минуту;
- Максимальная скорость – 65 километров в час.
Интересно, что еще в сентябре производитель за свой счет возобновил 16 Marder для Украины, но поставки блокировались немецким правительством.