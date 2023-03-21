Про це в ефірі 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. За його словами, передача таких снарядів свідчить про те, що Україна отримає зброю, яка буде пробивати метали, бетон тощо.

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Особливості снарядів зі збідненим ураном

Мусієнко зазначив, що за допомогою снарядів зі збідненим ураном ЗСУ зможуть пробивати броню. Він пояснив, що збіднений уран здатен проплавлювати броню, розчавлювати, підривати з середини та знищувати об’єкти, які перебувають за нею.

Танк – це зброя прориву. Ворог посилює свій захист різними фортифікаційними спорудами: металами, бетоном тощо. Такі снаряди – це відповідь на те, що у нас буде зброя, яка буде це все пробивати,

– сказав він.

У Росії істерять, що якщо Україна отримає боєприпаси зі збідненим ураном, то це ледь не прирівнюється до передачі ядерної зброї. Військовий експерт наголосив, що це не ядерна зброя.

"Є високозбагачений уран. Зараз Іран намагається збагатити збіднений уран, щоб він міг спричиняти реакцію, яка подібна ядерному вибуху. А це збіднений уран – мінерал, який може перебувати, зокрема, в землі, його можна видобути", – додав Мусієнко.

Що відомо про передачу Україні боєприпасів зі збідненого урану