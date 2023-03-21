Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, передача таких снарядов свидетельствует о том, что Украина получит оружие, которое будет пробивать металлы, бетон и тому подобное.

К теме Взывают, что мы чуть ли не ядерное оружие получаем: в России отреагировали на новую помощь Украине

Особенности снарядов с обедненным ураном

Мусиенко отметил, что с помощью снарядов с обедненным ураном ВСУ смогут пробивать броню. Он обьяснил, что обедненный уран способен проплавлять броню, раздавливать, взрывать изнутри и уничтожать обьекты, которые находятся за ней.

Танк – это орудие прорыва. Враг усиливает свою защиту разными фортификационными сооружениями: металлами, бетоном и т.д. Такие снаряды – это ответ на то, что у нас будет оружие, которое будет это все пробивать,

– сказал он.

В России истерят, что если Украина получит боеприпасы с обедненным ураном, то это едва ли не приравнивается к передаче ядерного оружия. Военный эксперт подчеркнул, что это не ядерное оружие.

"Есть высокообогащенный уран. Сейчас Иран пытается обогатить обедненный уран, чтобы он мог повлечь за собой реакцию, которая подобна ядерному взрыву. А это обедненный уран – минерал, который может находиться, в частности, в земле, его можно добыть", – добавил Мусиенко.

Что известно о передаче Украине боеприпасов с обедненного урана