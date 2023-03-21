Этот законопроект разработали во исполнение европейской конвенции о предотвращении терроризма. За него во втором чтении и в целом проголосовали 276 депутатов.

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Что предполагает законопроект

Информацию о пассажирах и персонале международных и внутренних рейсов Антитеррористический центр при Службе безопасности Украины будет иметь право получать от предприятий транспорта. При этом это не зависит от их формы собственности. Более того, во время выполнения международных рейсов из или Украину, или транзитных рейсов через аэропорты Украины авиаперевозчик обязан предоставлять Антитеррористическому центру при СБУ информацию о пассажирах таких международных рейсов.

Кроме получения информации, СБУ также будет предоставлять иностранным партнерам информацию о тех, кто выезжает за границу. Такой законопроект принят с целью противодействия перемещению лиц, причастных к террористической деятельности.

В Харькове СБУ задержала мужчину, который готовил теракты

Из-за войны в Украине спецслужбы разоблачают людей, которые идут на сотрудничество с врагом и готовят против собственных сограждан теракты. Недавно такого изменника разоблачили и задержали в Харькове. Он готовил теракты против украинских летчиков и спецназовцев, которые находятся на территории Харькова.

Для этого мужчина следил за украинскими защитниками, пытался установить места их дислокации, а также маршруты передвижения. При этом особое внимание имел в отношении военных летчиков, командиров спецподразделений ВСУ и сотрудников СБУ.

В то же время вблизи одного из домов, где проживают украинские военнослужащие, обнаружен вражеский схрон со взрывчаткой, которую враг планировал применить для совершения терактов,

– рассказали в СБУ.

Однако при попытке передачи агрессору разведывательной информации преступник был задержан. Как установили правоохранители, им оказался житель Харькова, которого в ноябре 2022 года завербовал сотрудник ФСБ.

Ему СБУ уже сообщила о подозрении по статье о государственной измене, совершенном в условиях военного положения. За это харьковчанину грозит лишение свободы.