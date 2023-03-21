Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Олег Лисный. По его словам, назначение Оксена Лисового на должность руководителя Министерства образования и науки (МОН) является данью времени.

Обратите внимание Директор МАН и доброволец: что известно о новом министре образования Оксене Лисовом

Ведь новый глава МОН уже год защищает Украину на фронте. Более того, он не прекращает свою профессиональную деятельность и дистанционно руководит Национальным центром "Малая академия наук Украины".

Многие новые министры придут с фронта

Лисный считает, что многие будущие министры придут именно с фронта.

Эти люди каждый день доказывают свою эффективность в борьбе с врагом и в то же время – свою патриотичность. На сегодняшний день это очень важный элемент, чтобы у каждого министра были на первом месте патриотизм и профессионализм,

– подчеркнул политолог.

По словам Лисного, Украине важно перенимать традиции США и Израиля, где в свое время при подборе кадров на руководящие должности предпочитали тех, кто защищал Родину.

Олег Лисный рассказал о важности кадровых изменений в МОН: смотрите видео

Почему Шкарлет так долго держался в должности

Предыдущий глава МОН Сергей Шкарлет занимал этот пост с декабря 2020 года, однако за это время не показал никакой эффективности в работе. По мнению политолога, Шкарлету удалось так долго продержаться в должности только потому, что он возглавлял министерство в непростое время.

Сначала была пандемия COVID-19, и руководству государства было не до него.

Затем началась полномасштабная война России против Украины.

"Шкарлет как-то "пропетлял", но долго так продолжаться не могло. Перед Министерством образования и науки стоят серьезные вызовы", – подчеркнул Лисный.

Почему историю Украины важно сделать обязательным предметом в НМТ

Политолог отметил, что крайне важно снова сделать историю Украины обязательным предметом для поступления в вузы. В настоящее время этот предмет не обязателен в национальном мультипредметном тесте (НМТ).

Без истории Украины молодежь невозможно воспитать настоящими украинцами. Это очень важно. Ведь наш враг в виде Владимира Путина и путинской России пытается бить по нам именно историей и ее у нас ворует,

– подчеркнул Лисный.

Он добавил, что математика и другие предметы тоже очень важны. Но именно история – это тот предмет, который нужно лелеять и ни в коем случае "не выносить за скобки".

Кадровые изменения в МОН: кратко