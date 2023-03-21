Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Лісний. За його словами, призначення Оксена Лісового на посаду керівника Міністерства освіти і науки (МОН) є даниною часу.
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Адже новий очільник МОН вже рік боронить Україну на фронті. Ба більше, він не припиняє своєї професійної діяльності і дистанційно керує Національним центром "Мала академія наук України".
Багато нових міністрів прийдуть з фронту
Лісний вважає, що багато майбутніх міністрів прийдуть саме з фронту.
Ці люди щодня доводять свою ефективність у боротьбі з ворогом і водночас свою патріотичність. На сьогодні це дуже важливий елемент, щоб у кожного міністра були на першому місці патріотизм і професіоналізм,
– наголосив політолог.
За словами Лісного, Україні важливо переймати традиції США та Ізраїлю, де у свій час при підборі кадрів на керівні посади віддавали перевагу тим, хто захищав Батьківщину.
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Чому Шкарлет так довго тримався на посаді
Попередній очільник МОН Сергій Шкарлет обіймав цю посаду з грудня 2020 року, однак за цей час не показав жодної ефективності в роботі. На думку політолога, Шкарлету вдалося так довго протриматися на посаді лише через те, що він очолював міністерство у скрутний час.
- Спочатку була пандемія COVID-19, і керівництву держави було не до нього.
- Потім почалася повномасштабна війна Росії проти України.
"Шкарлет якось "пропетляв", але довго так тривати не могло. Адже перед Міністерством освіти та науки стоять серйозні виклики", – наголосив Лісний.
Чому історію України важливо зробити обов'язковим предметом у НМТ
Політолог зазначив, що вкрай важливо знову зробити історію України обов'язковим предметом для вступу у виші. Наразі цей предмет не є обов'язковим в національному мультипредметному тесті (НМТ).
Без історії України молодь неможливо виховати справжніми українцями. Це дуже важливо. Адже наш ворог у вигляді Владіміра Путіна та путінської Росії намагається бити по нас саме історією і її у нас краде,
– наголосив Лісний.
Він додав, що математика та інші предмети також дуже важливі. Але саме історія – це той предмет, який потрібно плекати й у жодному разі "не виносити за дужки".
Кадрові зміни у МОН: коротко
- Верховна Рада звільнила Сергія Шкарлета з посади міністра освіти та науки. Його вважали одним із найскандальніших керівників МОН.
- Сергій Шкарлет, якого звільнили 20 березня, очолював МОН 999 днів – спочатку як виконувач обов'язків, а з грудня 2020 року він став постійним міністром.
- Народна депутатка Наталія Піпа наголосила, що Оксен Лісовий – це саме той кандидат, який і мав очолити відомство. Вона зазначила, що Лісовий – людина не лише фахова, а й доброчесна.