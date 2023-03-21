Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Лісний. За його словами, призначення Оксена Лісового на посаду керівника Міністерства освіти і науки (МОН) є даниною часу.

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Адже новий очільник МОН вже рік боронить Україну на фронті. Ба більше, він не припиняє своєї професійної діяльності і дистанційно керує Національним центром "Мала академія наук України".

Багато нових міністрів прийдуть з фронту

Лісний вважає, що багато майбутніх міністрів прийдуть саме з фронту.

Ці люди щодня доводять свою ефективність у боротьбі з ворогом і водночас свою патріотичність. На сьогодні це дуже важливий елемент, щоб у кожного міністра були на першому місці патріотизм і професіоналізм,

– наголосив політолог.

За словами Лісного, Україні важливо переймати традиції США та Ізраїлю, де у свій час при підборі кадрів на керівні посади віддавали перевагу тим, хто захищав Батьківщину.

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Чому Шкарлет так довго тримався на посаді

Попередній очільник МОН Сергій Шкарлет обіймав цю посаду з грудня 2020 року, однак за цей час не показав жодної ефективності в роботі. На думку політолога, Шкарлету вдалося так довго протриматися на посаді лише через те, що він очолював міністерство у скрутний час.

Спочатку була пандемія COVID-19, і керівництву держави було не до нього.

Потім почалася повномасштабна війна Росії проти України.

"Шкарлет якось "пропетляв", але довго так тривати не могло. Адже перед Міністерством освіти та науки стоять серйозні виклики", – наголосив Лісний.

Чому історію України важливо зробити обов'язковим предметом у НМТ

Політолог зазначив, що вкрай важливо знову зробити історію України обов'язковим предметом для вступу у виші. Наразі цей предмет не є обов'язковим в національному мультипредметному тесті (НМТ).

Без історії України молодь неможливо виховати справжніми українцями. Це дуже важливо. Адже наш ворог у вигляді Владіміра Путіна та путінської Росії намагається бити по нас саме історією і її у нас краде,

– наголосив Лісний.

Він додав, що математика та інші предмети також дуже важливі. Але саме історія – це той предмет, який потрібно плекати й у жодному разі "не виносити за дужки".

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