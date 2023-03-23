На такие истерики в эфире 24 Канала отреагировал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он обьяснил, что снаряды с обедненным ураном находятся в любой армии и используются именно против бронетехники, чтобы эффективнее пробивать броню, не более. Это не ядерное оружие.
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"Прежде всего, нам нужно любое оружие, которое позволит уничтожать российскую технику. Есть заявление наших американских партнеров к россиянам, что, если они не учили физику и так желают защитить свою бронетехнику – они могут ее просто вывезти с территории Украины. И тогда не будут ее терять", – подчеркнул чиновник.
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Михаил Подоляк отметил, что всегда с иронией наблюдает за заявлениями Лукашенко. Он обратил внимание, что, по словам нелегитимного президента, Беларусь время от времени якобы получает ядерное оружие.
Лукашенко вообще не разбирается в войне и процессах, которые сегодня происходят. Он совершенно оторван от реальности. Живет пан, чем-то занимается, пусть живет. Пока, по крайней мере, Россия еще существует в таком виде. Это же не имеет смысла – обращать внимание на слова, которые говорят, например, Песков, Лавров, Лукашенко,
– убежден он.
Советник главы Офиса Президента Украины подчеркнул, что сейчас главная цель для всех украинцев – выиграть войну, а Лукашенко и другие военные преступники потом будут отвечать за все ужасы, которые они совершили в нашей стране.
"Этот господин будет потом рассказывать, зачем он это сделал с Мачулищами. То есть почему наши дети должны были пугаться от постоянного использования МиГ-31, терять свое детство в бомбоубежищах. Эти вопросы мы будем задавать. И тогда мы с ним проговорим, и заодно, может, проговорим курс 8 и 9-го класса средней школы по физике", – добавил Подоляк.
Что известно о передаче Украине боеприпасов с обедненного урана
- Заместитель министра обороны Британии Анабель Голди сообщила, что кроме предоставления Украине эскадрона основных боевых танков Challenger 2, их обеспечат боеприпасами, включая бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран. Эти снаряды обладают высокой эффективностью для поражения современных танков и бронетехники.
- Европейская медицинская комиссия провела соответствующее исследование влияния этих снарядов. Выводы свидетельствуют, что существенного влияния с отклонением от нормы на экологию животных и людей в местах применения снарядов нет.
- Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал инициативу Британии о снабжении Киева снарядов с обедненным ураном. "Запад решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле. Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом", – заявил кремлевский диктатор.
- В Министерстве обороны Великобритании отметили, что Россия умышленно сеет дезинформацию. В ведомстве подтвердили, что отправят снаряды с обедненным ураном в Украину. Там отметили, что британская армия использует этот материал в своих снарядах "в течение десятилетий".