На такие истерики в эфире 24 Канала отреагировал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он обьяснил, что снаряды с обедненным ураном находятся в любой армии и используются именно против бронетехники, чтобы эффективнее пробивать броню, не более. Это не ядерное оружие.

К теме Снаряды с обедненным ураном испепеляют мощнейшую броню: что это такое и почему у россиян истерика

"Прежде всего, нам нужно любое оружие, которое позволит уничтожать российскую технику. Есть заявление наших американских партнеров к россиянам, что, если они не учили физику и так желают защитить свою бронетехнику – они могут ее просто вывезти с территории Украины. И тогда не будут ее терять", – подчеркнул чиновник.

Пропагандисты истерят из-за урановых снарядов

Михаил Подоляк отметил, что всегда с иронией наблюдает за заявлениями Лукашенко. Он обратил внимание, что, по словам нелегитимного президента, Беларусь время от времени якобы получает ядерное оружие.

Лукашенко вообще не разбирается в войне и процессах, которые сегодня происходят. Он совершенно оторван от реальности. Живет пан, чем-то занимается, пусть живет. Пока, по крайней мере, Россия еще существует в таком виде. Это же не имеет смысла – обращать внимание на слова, которые говорят, например, Песков, Лавров, Лукашенко,

– убежден он.

Советник главы Офиса Президента Украины подчеркнул, что сейчас главная цель для всех украинцев – выиграть войну, а Лукашенко и другие военные преступники потом будут отвечать за все ужасы, которые они совершили в нашей стране.

"Этот господин будет потом рассказывать, зачем он это сделал с Мачулищами. То есть почему наши дети должны были пугаться от постоянного использования МиГ-31, терять свое детство в бомбоубежищах. Эти вопросы мы будем задавать. И тогда мы с ним проговорим, и заодно, может, проговорим курс 8 и 9-го класса средней школы по физике", – добавил Подоляк.

Что известно о передаче Украине боеприпасов с обедненного урана