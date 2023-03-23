Однако есть несколько фактов, по которым можно сделать вывод об эффективности и безопасности их использования. Об этом 24 Канала рассказал генерал-лейтенант ВСУ в запасе, военный эксперт Игорь Романенко.

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Романенко сообщил, что такого типа снаряды есть даже у россиян, их название "Свинец-1".

Их использовали на полигонах и имеют сейчас во время боевых действий. Это, как всегда, показывают на других, а у себя не видят,

– заметил эксперт.

Выводы комиссии о безопасности снарядов

Снаряды с обедненным ураном уже использовались в войнах, в частности, британцы использовали танки Challenger с ними, они присутствовали и в локальных войнах в Косово, рассказал Романенко.

По словам военного эксперта, чтобы проверить влияние этих боеприпасов на экологию, Европейская медицинская комиссия провела соответствующее исследование на местах боев и техники, в которую попадали эти снаряды. Ведь они имеют большую пробивную силу, потому что плотность урана гораздо больше, чем у железа.

Документы с выводами этой комиссии показали, что существенного влияния с отклонением от нормы на экологию животных и людей в местах применения снарядов нет,

– подчеркнул Романенко.

Романенко о влиянии урановых боеприпасов на экологию: смотреть видео

Великобритания впереди в военной помощи

Романенко также сообщил, что американцы, чтобы не допустить подобных высказываний пропаганды, сменяют корпуса танков Abrams, которые будут передавать в Украину. В их состав также входит обедненный уран, их заменили на более старые. Америка пока отказывается передавать такого типа снаряды.

Здесь нужно обратить внимание на британцев, они, как и поляки, как и страны Балтии, впереди всех пытаются помогать Украине, являются лидерами. Это то, что начал еще Борис Джонсон. Новый премьер Риши Сунак поддерживает это и наращивает усилия,

– добавил эксперт.

Снаряды с обедненным ураном: что известно