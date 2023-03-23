Однако, говоря об этих снарядах, российские пропагандисты забывают украинские города, на которые падали 3-тонные бомбы, фосфорные бомбы и вовсе стерли их с лица земли. Об этом 24 Канала рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Жданов рассказал, что обедненный уран дешевле вольфрама и его гораздо больше. Такой угрозы, как рассказывают россияне, для экологии он не несет, он грозит только пробитием российской брони.

Но это не грязная бомба и не радиоактивное оружие и не химическое оружие. Это обычный боеприпас, имеющий стержень из обедненного урана и бронепробивание до метра,

– добавил эксперт.

Российская броня не выдержит

В результате выделенной кинетической энергии плюс создаваемые там горючие пары эти боеприпасы являются мощным оружием, сообщил Жданов.

В России на сегодняшний день не существует бронеобъекта, который выдержал бы удар этого боеприпаса. Наверное, поэтому они и переживают,

– сказал говорящий.

Он отметил, что пары боеприпасов приносят вред человеку человеку, если он их вдохнет, так он может получить излучение, но незначительное. Поэтому уран и называется обедненным, ведь не имеет 235 изотопа.

Этот боеприпас как копье входит в землю и вокруг него будет проявляться присутствие тяжелых металлов. После этого проводится обычная рекультивация с извлечением этого стержня из грунта, который был вокруг него, и дальше никакого вреда он не будет нести, рассказал военный эксперт.

Жданов объяснил возможности снарядов с обедненным ураном: смотреть видео

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