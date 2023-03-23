Однак, говорячи про ці снаряди, російські пропагандисти забувають про українські міста, на які падали 3-тонні бомби, фосфорні бомби і зовсім стерли їх з лиця землі. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Жданов розповів, що збіднений уран дешевший ніж вольфрам і його набагато більше. Такої загрози, як розповідають росіяни, для екології він не несе, він загрожує лише пробиттям російської броні.

Але це не брудна бомба і не радіоактивна зброя, і не хімічна зброя. Це звичайний боєприпас, який має стрижень зі збідненого урану та бронепробиття до метра,

– додав експерт.

Російська броня не витримає

Внаслідок виділеної кінетичної енергії, плюс горючі пари, що там створюються, ці боєприпаси є потужною зброєю, повідомив Жданов.

В Росії на сьогодні не існує бронеоб'єкту, який би витримав удар цього боєприпасу. Певно, через це вони і переймаються,

– сказав мовець.

Він зауважив, що пари боєприпасів приносять шкоду людини людині, якщо вона їх вдихне, так вона може отримати випромінювання, але незначне. Тому уран і називається збідненим, адже не має 235 ізотопу.

Цей боєприпас, як спис, входить в землю і навколо нього буде виявлятися присутність важких металів. Після цього проводиться звичайна рекультивація із вилученням цього стрижня із ґрунту, який був навколо нього, і далі ніякої шкоди він не нестиме, розповів військовий експерт.

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