Однак є кілька фактів, за якими можна зробити висновок про ефективність та безпеку їх використання. Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант ЗСУ у запасі, військовий експерт Ігор Романенко.

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Романенко повідомив, що такого типу снаряди є навіть у росіян, їхня назва "Свинець-1".

Їх використовували на полігонах і мають зараз під час бойових дій. Це, як завжди, показують на інших, а у себе не бачать,

– зауважив експерт.

Висновки комісії про безпеку снарядів

Снаряди зі збідненим ураном уже використовувалися у війнах, зокрема британці використовували танки Challenger з ними, вони були присутні і в локальних війнах в Косово, розповів Романенко.

За словами військового експерта, аби перевірити вплив цих боєприпасів на екологію, Європейська медична комісія провела відповідне дослідження на місцях боїв і тієї техніки, в яку влучали ці снаряди. Адже вони мають велику пробивну силу, бо щільність урану набагато більше, ніж у заліза.

Документи з висновками цієї комісії показали, що суттєвого впливу з відхиленням від норми на екологію, тварин та людей в місцях застосування снарядів немає,

– наголосив Романенко.

Романенко про вплив уранових боєприпасів на екологію: дивитись відео

Британія попереду у військовій допомозі

Романенко також повідомив, що американці, аби не допустити подібних висловлювань пропаганди, змінюють корпуси танків Abrams, які передаватимуть в Україну. До їхнього складу також входить збіднений уран, їх замінили на старіші. Америка також поки відмовляється передавати такого типу снаряди.

Тут треба звернути увагу на британців, вони, як і поляки, як і країни Балтії, попереду всіх намагаються допомагати Україні, є лідерами. Це те, що започаткував ще Борис Джонсон. Новий прем'єр Ріші Сунак підтримує це і нарощує зусилля,

– додав експерт.

Снаряди зі збідненим ураном: що відомо