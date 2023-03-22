Путін назвав постачання боєприпасів зі збідненим ураном Україні серйозною ескалацією. В Інституті вивчення війни зауважили, що це інформаційна операція, спрямована на стримування західної допомоги Україні у сфері безпеки, а також чергове перекладання відповідальності за переговори на Захід.

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Що сказав Путін

Обговорюючи китайський мирний план, 21 березня Путін заявив, що Захід починає використовувати зброю з "ядерним" компонентом. На думку диктатора, надання такої зброї Україні вказує на те, що Захід не готовий до "мирного врегулювання" конфлікту, вкотре перекладаючи провину за війну на інші країни.

Експерти звернули увагу на те, що природний уран через його високу щільність і проникну дію не може бути використаний для виробництва ні ядерної, ні радіологічної зброї.

Путін намагається зобразити надання снарядів зі збідненим ураном як ескалацію, щоб стримати західну допомогу в галузі безпеки, незважаючи на те, що снаряди не містять будь-яких розподілених чи радіоактивних матеріалів,

– сказали в ISW.

Міноборони Британії теж відреагувало на дезінформацію Путіна