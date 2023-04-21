Еще три попали в объекты инфраструктуры в Полтавской и Винницкой областях. По предварительной информации, жертв или пострадавших нет.

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Откуда оккупанты запускали "Шахиды"

В Воздушных силах сообщили, что противник атаковал с северного направления (Брянская область) ударными дронами-камикадзе.

На территорию нашего государства Россия запустила 12 ударных дронов "Shahed-136/131".

Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Центр" Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сухопутных войск ВС Украины уничтожено восемь "Шахидов",

– говорится в сообщении.

ПВО сбила 8 из 12 вражеских дронов / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Следует добавить, что во время ночной атаки попадание зафиксировали в Полтавской области. Председатель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин рассказал, что в результате атаки дронами есть разрушение гражданской инфраструктуры. В настоящее время спасатели работают над укрощением пожара.

Кроме того, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что в Винницкой области иранские дроны попали в объект критической инфраструктуры.

Ранее глава КГВА Сергей Попко заявлял, что 8 дронов наши защитники обезвредили на подлете в столицу.

Актуальные потери врага по состоянию на 21 апреля

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили 630 врагов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения русская армия сократилась на 185 050 солдат. Заметим, что это лишь приблизительные цифры, поскольку точный подсчет невозможен из-за активных боевых действий.

Кроме личного состава, оккупанты теряют огромное количество техники. Так, с 24 февраля 2022 года наши воины "демилитаризовали":