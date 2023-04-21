К слову, атаковали захватчики и дронами. Ночью 21 апреля враг применил около 10 БПЛА типа "Шахид-136", 8 из которых уничтожили наши защитники.
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Последствия вражеских обстрелов
В Генштабе добавляют, что российские террористы совершили 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Украинцам напоминают, что на всей территории нашего государства остается высокая вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов.
Какие направления обстреливает враг
За прошедшие сутки противник нанес удары по населенным пунктам:
- Янжуловка, Галагановка и Гремячко Черниговской области;
- Стукаловка и Павловка – Сумской,
- Казачья Лопань, Гоптовка, Нескучное и Домашнее на Харьковщине.
Кроме того, на Купянском направлении за прошедшие сутки вражеским обстрелам подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное и Берестовое Харьковской области.
На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества. Артиллерийским обстрелам в очередной раз подверглись Стельмаховка, Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области и Ивановка, Верхнекаменное и Спорное в Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба, Железное, Нелиповка и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Каменка, Первомайское и Невельское Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Керамик, Степное, Каменку, Тонечко, Северное, Карловку, Первомайское и Невельское.
На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Победы Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Максимилианивка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.
На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг осуществил обстрелы населенных пунктов Новоукраинка, Большая Новоселка, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. В то же время, в течение суток, совершил обстрелы более 40 населенных пунктов. Среди них – Ольговское, Малиновка, Орехов, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области; Дудчаны, Качкаровка, Змиевка, Ивановка, Инженерное, Днепровское Херсонской области и Херсон.
Ночная атака дронами-камикадзе: главное
- Ночью 21 апреля около 00:10 по всей Украине раздалась воздушная тревога. Впоследствии о первых взрывах сообщили в Киеве. Как оказалось, это сработало ПВО – на подлете в столицу обезвредили 8 иранских "Шахидов".
- Утром стало известно, что вражеские БПЛА атаковали и Полтавщину. Глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин рассказал, что в результате атаки дронами является разрушение гражданской инфраструктуры.
- По предварительной информации, Россия использовала новую партию иранских БПЛА "Шахид". По состоянию на шесть часов информации о жертвах и разрушениях нет.
- Следует добавить, что Россия атаковала Украину беспилотниками и 20 апреля. К счастью, подразделения зенитных ракетных войск воздушного командования "Восток" успешно уничтожили 10 из 11 иранских дронов-камикадзе.