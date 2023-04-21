Около 00:10, 21 апреля во всех областях Украины раздались сигналы воздушной тревоги. И это был только первый раз. Подробно читайте в материале 24 Канала.

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01:00. На 1 ночи тревога на Киевщине, Черниговщине и Житомирщине. В Киевской области работает ПВО, как сообщили в областной администрации.

00:50 Воздушная тревога была объявлена и в Житомирской области. Мониторинговые группы сообщают об акустической фиксации "Шахидов" на Севере.

00:40 Воздушная тревога раздалась в Киевской области и Киеве. Вскоре местные власти сообщили, что враг может нанести удары беспилотниками.

00:28 Начали раздаваться отбои.

00:19 СМИ сообщили, что, вероятно, на Черниговщине были ликвидированы вражеские беспилотники типа "Шахид".

00:11 Телеграм-каналы отметили, что произошел взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в России.

00:10 Сигналы тревоги слышали жители: Одесской

Днепропетровской

Черниговской

Харьковской

Житомирской

Полтавской

Херсонской

Киевской

Запорожской

Луганской

Донецкой

Винницкой

Николаевской

Кировоградской

Сумской

Львовской

Черкасской

Хмельницкой

Волынской

Ровенской

Ивано-Франковской

Тернопольской

Закарпатской

Черновицкой области и в городе Киеве.

Воздушная тревога по Украине 21 апреля / Карта

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