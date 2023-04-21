Близько 00:10, 21 квітня у всіх областях України пролунали сигнали повітряної тривоги. І це був лише перший раз. Детально читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Росія продовжує терор
- Згадаємо, що востаннє загальнонаціональну повітряну тривогу оголошували 13 квітня. Як зазначали моніторингові групи, ворог підняв у небо МіГ-31К.
- Зауважимо також, що ці літальні апарати можуть бути носіями гіперзвукових ракет "Кинджал". Така зброя може вражати цілі на відстані до 2 000 кілометрів.
- Окрім того, відомо, що МіГ-31 був першим радянським винищувачем 4 покоління. Спершу цей літак призначався для перехоплення крилатих ракет та інших складних повітряних цілей.
- Як відомо, його швидкість – до 3 400 кілометрів на годину, стеля – 20 кілометрів, радіус дії – 720 кілометрів, а вага – 46,75 тонни.