Близько 00:10, 21 квітня у всіх областях України пролунали сигнали повітряної тривоги. І це був лише перший раз. Детально читайте в матеріалі 24 Каналу.

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00:50 Повітряну тривогу оголосили й у Житомирській області. Моніторингові групи повідомляють про акустичну фіксацію "Шахідів" на Півночі.

00:40 Повітряна тривога пролунала в Київській області та Києві. Згодом місцева влада повідомила, що ворог може завдати ударів безпілотниками.

00:28 Почали лунати відбої.

00:19 ЗМІ повідомили, що ймовірно на Чернігівщині було ліквідовано ворожі безпілотники типу "Шахід".

00:11 Телеграм-канали зазначили, що відбувся зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, що в Росії.

00:10 Сигнали тривоги чули жителі: Одеської

Дніпропетровської

Чернігівської

Харківської

Житомирської

Полтавської

Херсонської

Київської

Запорізької

Луганської

Донецької

Вінницької

Миколаївської

Кіровоградської

Сумської

Львівської

Черкаської

Хмельницької

Волинської

Рівненської

Івано-Франківської

Тернопільської

Закарпатської

Чернівецької областей та у місті Києві.

Повітряна тривога по Україні 21 квітня / Карта

Росія продовжує терор