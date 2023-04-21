До слова, атакували загарбники й дронами. Уночі 21 квітня ворог застосував близько 10 БпЛА типу "Шахід-136", 8 з яких знищили наші захисники.

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Наслідки ворожих обстрілів

У Генштабі додають, що російські терористи здійснили 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Є загиблі та поранені серед мирного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Українцям нагадують, що по всій території нашої держави залишається висока ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів.

Які напрямки обстрілює ворог

Протягом минулої доби противник наніс удари по населених пунктах:

Янжулівка, Галаганівка і Грем'ячка Чернігівської області;

Стукалівка і Павлівка – Сумської,

Козача Лопань, Гоптівка, Нескучне та Хатнє на Харківщині.

Крім того, на Куп'янському напрямку минулої доби ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів вже вкотре зазнали Стельмахівка, Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області та Іванівка, Верхньокам’янське та Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Олександро-Шультине, Біла Гора, Дружба, Залізне, Неліпівка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Кам'янка, Первомайське та Невельське Донецької області, успіху не мав. Обстріляв, зокрема, Керамік, Степове, Кам'янку, Тоненьке, Сєверне, Карлівку, Первомайське та Невельське.

На Мар'їнському напрямку минулої доби наші захисники відбили численні ворожі атаки в районах Мар'їнки та Побєди Донецької області. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда та Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Новоукраїнка, Велика Новосілка, Золота Нива, Пречистівка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. В той же час, протягом доби, здійснив обстріли понад 40 населених пунктів. Серед них – Ольгівське, Малинівка, Оріхів, Новоданилівка та Новоандріївка Запорізької області; Дудчани, Качкарівка, Зміївка, Іванівка, Інженерне, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

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