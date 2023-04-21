Наслідки атаки прокоментував начальник КМВА Сергій Попко. Він стверджує, що тактика противника залишилася незмінною – з настанням ночі з північного напрямку країна-терорист запустила дрони.
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Чи є жертви
За попередньою інформацією, Росія використала нову партію іранських БпЛА "Шахід". Станом на 6:00 інформації про жертв та руйнування немає. Дані уточнюються.
Охоронцям київського неба – силам протиповітряної оборони – щира вдячність за відмінну, професійну службу! Ви знов врятували людські життя та цивільну інфраструктуру нашого міста!
– йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що близько 01:00 у Києві чули вибухи, але потім зазначили, що це спрацювала ППО.
Росія атакувала Україну дронами: що відомо
- Близько 00:10 21 квітня сигнал повітряної тривоги пролунав у всіх областях України. Телеграм-канали зазначали, що ворожий МіГ-31К злетів з аеродрому Саваслейка, що в Росії.
- Небезпека ударів з дронів була у Чернігівській, Київській, Полтавській та Житомирській областях. Станом на 6:00 відомо, що на Полтавщині внаслідок атаки БпЛА є руйнування цивільної інфраструктури та пожежа. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
- Близько 5:30 повітряна тривога минула.
- Варто нагадати, що окупанти отримали нову партію "Шахідів". Начальниця координаційного пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк зазначила, що ворог накопичував свої резерви.
- Доведені до критичного мінімуму ракетні запаси змушують агресора брати паузи та вишукувати альтернативні способи тиску на тилові райони нашої держави.
- Саме тому росіяни в очікуванні додаткової партії дронів-камікадзе тимчасово призупинили атаки. Однак, вже отримали її та починають використовувати.