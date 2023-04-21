Наслідки атаки прокоментував начальник КМВА Сергій Попко. Він стверджує, що тактика противника залишилася незмінною – з настанням ночі з північного напрямку країна-терорист запустила дрони.

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Чи є жертви

За попередньою інформацією, Росія використала нову партію іранських БпЛА "Шахід". Станом на 6:00 інформації про жертв та руйнування немає. Дані уточнюються.

Охоронцям київського неба – силам протиповітряної оборони – щира вдячність за відмінну, професійну службу! Ви знов врятували людські життя та цивільну інфраструктуру нашого міста!

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що близько 01:00 у Києві чули вибухи, але потім зазначили, що це спрацювала ППО.

Росія атакувала Україну дронами: що відомо