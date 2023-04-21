Последствия атаки прокомментировал начальник КГВА Сергей Попко. Он утверждает, что тактика противника осталась неизменной – с наступлением ночи с севера страны-террорист запустила дроны.
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Есть ли жертвы
По предварительной информации, Россия использовала новую партию иранских БПЛА "Шахид". По состоянию на 6:00 информации о жертвах и разрушениях нет. Данные уточняются.
Охранникам киевского неба – силам противовоздушной обороны – искренняя благодарность за отличную, профессиональную службу! Вы снова спасли человеческие жизни и гражданскую инфраструктуру нашего города!
– говорится в сообщении.
Напомним, что около 01:00 в Киеве слышали взрывы, но затем отметили, что это сработало ПВО.
Россия атаковала Украину дронами: что известно
- Около 00:10 21 апреля сигнал воздушной тревоги раздался во всех областях Украины. Телеграмм-каналы отмечали, что вражеский МиГ-31К взлетел с аэродрома Саваслейка в России.
- Опасность ударов с дронов была в Черниговской, Киевской, Полтавской и Житомирской областях. По состоянию на 6:00 известно, что в Полтавской области в результате атаки БПЛА есть разрушение гражданской инфраструктуры и пожар. По предварительной информации, пострадавших нет.
- Около 5:30 воздушная тревога прошла.
- Стоит напомнить, что оккупанты получили новую партию "Шахидов". Начальник координационного прессцентра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк отметила, что враг накапливал свои резервы.
- Доведенные до критического минимума ракетные запасы заставляют агрессора брать паузы и выискивать альтернативные способы давления на тыловые районы нашего государства.
- Именно поэтому россияне в ожидании дополнительной партии дронов-камикадзе временно приостановили атаки. Однако уже получили ее и начинают использовать.