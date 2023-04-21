Последствия атаки прокомментировал начальник КГВА Сергей Попко. Он утверждает, что тактика противника осталась неизменной – с наступлением ночи с севера страны-террорист запустила дроны.

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Есть ли жертвы

По предварительной информации, Россия использовала новую партию иранских БПЛА "Шахид". По состоянию на 6:00 информации о жертвах и разрушениях нет. Данные уточняются.

Охранникам киевского неба – силам противовоздушной обороны – искренняя благодарность за отличную, профессиональную службу! Вы снова спасли человеческие жизни и гражданскую инфраструктуру нашего города!

– говорится в сообщении.

Напомним, что около 01:00 в Киеве слышали взрывы, но затем отметили, что это сработало ПВО.

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