В ночь на 21 апреля, около 01:00 в Киевской ОВА сообщили о взрывах. Вместе с тем, там отметили, что это работали системы ПВО.

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Следует соблюдать информационную тишину

Вероятно, оккупанты выпустили по Киеву беспилотники, однако нашим Воздушным силам удалось их сбить. Также отметим, что взрывы прогремели во время воздушной тревоги в столице, объявленной около 00:40.

В Киевской области работает ПВО! Соблюдайте информационную тишину,

– говорится в сообщении.

Кроме того, там отмечено, что ни в коем случае нельзя снимать, а тем более выкладывать в сеть работу средств противовоздушной обороны. Это может помочь нашему врагу.