Ще три влучили в об'єкти інфраструктури у Полтавській та Вінницькій областях. За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих немає.

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Звідки окупанти запускали "Шахіди"

В Повітряних силах повідомили, що противник атакував з північного напрямку (Брянська область) ударними дронами-камікадзе.

На територію нашої держави Росія запустила 12 ударних дронів "Shahed-136/131".

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Центр" Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сухопутних військ ЗС України знищено вісім "Шахідів",

– йдеться у повідомленні.

ППО збила 8 з 12 ворожих дронів / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Варто додати, що під час нічної атаки влучання зафіксували у Полтавській області. Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін розповів, що внаслідок атаки дронами є руйнування цивільної інфраструктури. Наразі рятувальники працюють над приборканням пожежі.

Крім того, речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що у Вінницькій області іранські дрони влучили в об'єкт критичної інфраструктури.

Раніше очільник КМВА Сергій Попко заявляв, що 8 дронів наші захисники знешкодили на підльоті до столиці.

Актуальні втрати ворога станом на 21 квітня

За минулу добу українські оборонці знищили 630 ворогів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення російська армія скоротилась на 185 050 солдатів. Зауважимо, що це лише приблизні цифри, оскільки точний підрахунок неможливий через активні бойові дії.

Окрім особового складу, окупанти втрачають величезну кількість техніки. Так, з 24 лютого 2022 року наші воїни "демілітаризували":