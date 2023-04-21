Детали рассказал глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин. Он сказал, что в результате атаки дронами есть разрушение гражданской инфраструктуры.

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Спасатели работают над укрощением пожара. Предварительно пострадавших нет,

– отметил Лунин.

Добавим, что враг атаковал и Киев. на подлете в столицу силам ПВО удалось обезвредить 8 "Шахидов". Как сказал начальник КМВА Сергей Попко, тактика противника осталась неизменной – с наступлением ночи с севера страны-террорист запустила дроны.

По предварительной информации, Россия использовала новую партию иранских БПЛА "Шахид". По состоянию на шесть часов информации о жертвах и разрушениях нет.

Оккупанты получили новую партию "Шахидов"

Ранее начальница координационного прессцентра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что оккупанты получили новую партию "Шахидов". Кроме того, враг накапливал свои резервы. Стоит отметить, что массированных ракетных атак не было уже больше месяца.

Гуменюк добавила, что основная цель врага – не только психологическое состояние людей. Оккупанты охотятся и за системами ПВО, и выискивают объекты критической инфраструктуры так, как они продолжают это делать и на прифронтовых территориях.

Отметим, что враг атаковал Украину беспилотниками и 20 апреля. К счастью, подразделения зенитных ракетных войск воздушного командования "Восток" успешно уничтожили 10 из 11 иранских дронов-камикадзе.