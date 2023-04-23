Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Він назвав основні відмінності російських та іранських безпілотників.

До теми MR-2 Viktor проти іранських "Шахідів": як чеські ППО допоможуть закрити небо від дронів

"Ланцет" – це баражуючий боєприпас, що призначений для контрбатарейної боротьби. Перші повідомлення про його використання з'явилися влітку 2022 року, зауважив Попович.

Російські БпЛА

"Ланцети" випробовувалися ще в Сирійській воєнній кампанії. Це досить давня розробка, але російські генерали вважали, що ці дрони російській армії не потрібні.

Коли почали з'являтися далекобійні та точні артилерійські системи, передусім західного зразка в розпорядженні ЗСУ, російські генерали зрозуміли, що в принципі адекватних засобів контрбатарейної боротьби в них немає, тоді вони почали виробляти ці "Ланцети",

– прокоментував спікер.

Військовий оглядач додав, що в росіян є ще один варіант – безпілотник "Орлан". Це так само баражуючий боєприпас. Він працює у досить ефективній та небезпечній зв'язці, коли безпілотник "Орлан" наводить на ціль, а "Ланцет" уже безпосередньо її знищує.

Найбільш небезпечними вони є для гаубиць, більш броньована техніка, така як танк чи самохідна артилерійська установка, є менш вразливою. Велику кількість гармат було знищено якраз за допомогою цих російських "Ланцетів", розповів експерт.

Попович пояснив різницю між БпЛА, які використовує Росія: дивитись відео

Яка різниця між російськими та іранськими дронами

"Шахід" дещо відрізняється від російських безпілотників, зауважив Попович. Якщо "Ланцет" має дальність 40 кілометрів, то "Шахіди" летять на далекі відстані і використовуються для атак українських міст та знищення інфраструктури.

Чому таких безпілотників не було на озброєнні у Росії, можна багато причин назвати. Починаючи від розпилу грошей до неуважності до подібних засобів ураження,

– повідомив Попович.

"Шахіди" продовжують атакувати українські міста: останнє