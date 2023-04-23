Досягти цілей ворогу не вдалося: українські воїни потужно відпрацювали по безпілотниках. Дрони перетворили на купку сміття.

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Українські воїни приземлили 5 російських дронів

Спочатку про збиття російських дронів повідомили у Генштабі ЗСУ. Згодом у повітряному командуванні "Південь" уточнили, на Миколаївщині та Херсонщині воїни мобільних вогневих груп Херсонської зенітної ракетної бригади знищили чотири дрони-камікадзе "Ланцет". Ворожі безпілотники приземлили ввечері 22-го та вночі 23 квітня.

Зауважимо, близько 13 години спікер ОК "Південь" Владислав Назаров повідомив, що на Миколаївщині збили ще один безпілотник. Цього разу розвідувальний "Мерлін". Його близько 11:50 знешкодили зенітники Одеської бригади.



На Півдні збили чотири "Ланцети" / Фото ПК "Південь"

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Усе, що залишилося від збитих російських дронів / Фото ПК "Південь"

Зверніть увагу! За даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 23 квітня, від початку повномасштабної війни українські захисники вже збили щонайменше 2 402 російських безпілотники оперативно-тактичного рівня.