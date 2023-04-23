Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже 186420 своїх вояк. Однак реальна кількість втрат може бути в рази більша, оскільки підрахунок ускладнюють бойові дії.

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Росія втрачає техніку

Окрім особового складу, російська армія постійно втрачає свою військову техніку. Відтак, з 24 лютого 2022 року нашим воїнам вдалось знищити:

  • танків – 3675 (+3) одиниць;
  • бойових броньованих машин – 7131 (+1) одиниць;
  • артилерійських систем – 2837 (+5) одиниць;
  • РСЗВ – 539 (+0) одиниць;
  • засоби ППО – 289 (+0) одиниць;
  • літаків – 308 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів – 294 (+1) одиниця;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2402 (+4) одиниць;
  • крилаті ракети – 911 (+0) одиниць;
  • кораблі /катери – 18 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5730 (+12) одиниць;
  • спеціальна техніка – 339 (+2) одиниці.


Актуальні втрати ворога станом на 23 квітня / Інфографіка Генштабу