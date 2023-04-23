Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже 186420 своїх вояк. Однак реальна кількість втрат може бути в рази більша, оскільки підрахунок ускладнюють бойові дії.

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Росія втрачає техніку

Окрім особового складу, російська армія постійно втрачає свою військову техніку. Відтак, з 24 лютого 2022 року нашим воїнам вдалось знищити:

танків – 3675 (+3) одиниць;

бойових броньованих машин – 7131 (+1) одиниць;

артилерійських систем – 2837 (+5) одиниць;

РСЗВ – 539 (+0) одиниць;

засоби ППО – 289 (+0) одиниць;

літаків – 308 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 294 (+1) одиниця;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2402 (+4) одиниць;

крилаті ракети – 911 (+0) одиниць;

кораблі /катери – 18 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5730 (+12) одиниць;

спеціальна техніка – 339 (+2) одиниці.



Актуальні втрати ворога станом на 23 квітня / Інфографіка Генштабу