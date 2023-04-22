Наші захисники та захисниці збили ворожий гелікоптер Мі-24. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
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Що ще українські захисники відправили в пекло
Про долю екіпажу російського гелікоптеру у Генштабі не уточнили. Так само невідомо, на якому напрямку наші воїни поповнили статистику ворожих втрат в авіації. Однак приємний факт залишається фактом.
Крім гелікоптера, ЗСУ відправили до пекла 4 дрони:
- 2 розвідувальні БпЛА ("Орлан-10" та "Zala");
- 2 дрони-камікадзе "Ланцет".
Втрати ворога у війні
Щодня українські воїни дають потужну відсіч ворогу та завдають йому колосальних втрат. Станом на 22 квітня 2023 року від початку вторгнення наші захисники та захисниці успішно ліквідували та знищили:
- близько 185 730 загарбників;
- 3 672 танки;
- 7 130 бойових броньованих машин;
- 2 832 артилерійські системи;
- 539 реактивних систем залпового вогню;
- 308 літаків;
- 293 гелікоптери;
- 2 398 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 911 крилатих ракет;
- 18 кораблів та катерів;
- 5 718 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 337 одиниць спеціальної техніки.