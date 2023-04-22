Наши защитники и защитницы сбили вражеский вертолет Ми-24. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ,

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Что еще украинские защитники отправили в ад

О судьбе экипажа российского вертолета в Генштабе не уточнили. Также неизвестно, на каком направлении наши воины пополнили статистику вражеских потерь в авиации. Однако приятный факт остается фактом.

Кроме вертолета, ВСУ отправили в ад 4 дрона:

2 разведывательных БПЛА ("Орлан-10" и "Zala");

2 дрона-камикадзе "Ланцет".

Потери врага в войне

Каждый день украинские воины дают мощный отпор врагу и наносят ему колоссальные потери. По состоянию на 22 апреля 2023 года с начала вторжения наши защитники и защитницы успешно ликвидировали и уничтожили:

около 185730 захватчиков;

3672 танка;

7130 боевых бронированных машин;

2832 артиллерийские системы;

539 реактивных систем залпового огня;

308 самолетов;

293 вертолета;

2398 БпЛА оперативно-тактического уровня;

911 крылатых ракет;

18 кораблей и катеров;

5718 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

337 единиц специальной техники.