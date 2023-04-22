Наши защитники и защитницы сбили вражеский вертолет Ми-24. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ,
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Что еще украинские защитники отправили в ад
О судьбе экипажа российского вертолета в Генштабе не уточнили. Также неизвестно, на каком направлении наши воины пополнили статистику вражеских потерь в авиации. Однако приятный факт остается фактом.
Кроме вертолета, ВСУ отправили в ад 4 дрона:
- 2 разведывательных БПЛА ("Орлан-10" и "Zala");
- 2 дрона-камикадзе "Ланцет".
Потери врага в войне
Каждый день украинские воины дают мощный отпор врагу и наносят ему колоссальные потери. По состоянию на 22 апреля 2023 года с начала вторжения наши защитники и защитницы успешно ликвидировали и уничтожили:
- около 185730 захватчиков;
- 3672 танка;
- 7130 боевых бронированных машин;
- 2832 артиллерийские системы;
- 539 реактивных систем залпового огня;
- 308 самолетов;
- 293 вертолета;
- 2398 БпЛА оперативно-тактического уровня;
- 911 крылатых ракет;
- 18 кораблей и катеров;
- 5718 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
- 337 единиц специальной техники.