Президент страны Майя Санду уже отреагировала, отметив угрозу для безопасности региона. Об этом сообщает Пограничная полиция Республики Молдова.
Что известно о падении беспилотника в Молдове?
В Молдове на юге страны обнаружили обломки российского ударного беспилотника, который упал во время атаки на Украину. По предварительным данным, дрон был снаряжен взрывчаткой, из-за чего на место сразу вызвали специальные службы.
Как сообщают местные органы власти, беспилотник типа "Шахед" нарушил воздушное пространство страны во время ночной атаки России и исчез с радаров, после чего его обломки нашли вблизи границы с Украиной.
Инцидент произошел в Чимишлийском районе недалеко от населенных пунктов, расположенных вблизи украинской границы. По данным пограничников, дрон двигался со стороны Украины и упал на территории Молдовы.
Сейчас на месте падения работают взрывотехники и другие специализированные службы, которые проверяют территорию и выясняют все обстоятельства инцидента. Информации о пострадавших не поступало.
У Министерстве иностранных дел Молдовы отметили, что подобные случаи являются серьезным нарушением суверенитета государства и угрозой для безопасности граждан.
Беспилотники, который обнаружили в Молдове / Фото Poliția de Frontieră a Republicii Moldova
Как отреагировала на инцидент президент страны?
Майя Санду осудила нарушение воздушного пространства страны и подчеркнула, что война России против Украины непосредственно влияет на безопасность Молдовы.
Обнаруженный сегодня в молдавском селе Тудора российский беспилотник, по оценке, несет взрывчатку. Это серьезное нарушение нашего воздушного пространства и угроза для наших граждан,
– написала она
По ее словам, такие случаи доказывают, что даже страны, которые не участвуют в войне, остаются под угрозой из-за действий Москвы. Она также подчеркнула важность укрепления системы безопасности и сотрудничества с международными партнерами.
Это уже не первый случай, когда российские беспилотники нарушают воздушное пространство Молдовы. Власти страны неоднократно заявляли о рисках, связанные с войной рядом с ее границами.
На территории каких стран еще падали БПЛА России?
Ночью 10 сентября российские дроны нарушили воздушное пространство Польши. В Люблинском воеводстве были найдены остатки 17-го БПЛА.
В Молдове российский беспилотник "Гербера" упал на домик сторожа сада в населенном пункте Кухурештий-де-Жос. 25 ноября было зафиксировано всего 6 дронов в воздушном пространстве Молдовы.