В аэропорту Пулково возник транспортный коллапс из-за многочасовых ограничений на полеты. Об этом сообщает ряд российских пабликов, в частности телеграм-канал Shot.

Что известно о ситуации в аэропорту Санкт-Петербурга?

По предварительным данным, отложен вылет более сотни самолетов, еще десятки рейсов отменены. На прилет также фиксируются значительные задержки, часть рейсов не выполнена. В частности, речь идет о направлениях из Москвы, Ханты-Мансийска, а также международные рейсы в Шанхай, Пхукет, Ташкент и другие города.

Из-за ограничения работы аэропорта пассажирам пришлось ночевать в терминале, в частности просто на полу. Часть людей использовала подручные средства, чтобы обустроить места для отдыха, ожидая восстановления рейсов.

Ограничения были введены на фоне сообщений об атаке беспилотников и работе противовоздушной обороны. В частности, в районе Гатчины прозвучали взрывы, которые, по предварительным данным, связаны с уничтожением дронов. Местные жители сообщали о громких звуках и вспышках в небе. По информации российских чиновников, в течение суток в Ленинградской области было сбито более 60 беспилотников. Отдельно сообщалось об уничтожении еще одного дрона в районе Гатчины. В то же время официальной информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Из-за опасности часть самолетов не могла совершить посадку и кружила над разными регионами, в частности над Новгородской и Ярославской областями, ожидая разрешения на приземление.

Впоследствии в Пулково сообщили о постепенном восстановлении приема и отправки рейсов. Работа аэропорта восстанавливается по согласованию с соответствующими органами после корректировки ограничений в воздушном пространстве.

