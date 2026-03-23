В аеропорту Пулково виник транспортний колапс через багатогодинні обмеження на польоти. Про це повідомляє низка російських пабліків, зокрема телеграм-канал Shot.

Що відомо про ситуацію в аеропорту Санкт-Петербургу?

За попередніми даними, відкладено виліт понад сотні літаків, ще десятки рейсів скасовано. На приліт також фіксуються значні затримки, частина рейсів не виконана. Зокрема, йдеться про напрямки з Москви, Ханти-Мансійська, а також міжнародні рейси до Шанхаю, Пхукета, Ташкента та інших міст.

Через обмеження роботи аеропорту пасажирам довелося ночувати у терміналі, зокрема просто на підлозі. Частина людей використовувала підручні засоби, щоб облаштувати місця для відпочинку, очікуючи відновлення рейсів.

В аеропорту Санкт-Петербургу люди спали на підлозі

Обмеження були запроваджені на тлі повідомлень про атаку безпілотників і роботу протиповітряної оборони. Зокрема, у районі Гатчина пролунали вибухи, які, за попередніми даними, пов'язані зі знищенням дронів. Місцеві жителі повідомляли про гучні звуки та спалахи в небі. За інформацією російських посадовців, протягом доби в Ленінградській області було збито понад 60 безпілотників. Окремо повідомлялося про знищення ще одного дрона в районі Гатчини. Водночас офіційної інформації про постраждалих чи руйнування не надходило.

Через небезпеку частина літаків не могла здійснити посадку і кружляла над різними регіонами, зокрема над Новгородською та Ярославською областями, очікуючи дозволу на приземлення.

Згодом у Пулково повідомили про поступове відновлення прийому та відправки рейсів. Робота аеропорту відновлюється за погодженням із відповідними органами після коригування обмежень у повітряному просторі.

