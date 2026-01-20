Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів, пише 24 Канал.

Дивіться також Хочете мир – платіть 1 мільярд доларів: як Рада Трампа загрожує Україні та чому туди запросили Путіна

Що каже Зеленський про переговори зі США

Володимир Зеленський підтвердив, що американська сторона не коментувала перебіг переговорів з Україною. Він відповів на питання журналістів, чи відбувся прорив у перемовинах, чи навпаки, вони перебувають у глухому куті.

Що стосується розмов, то вони постійні. Точно не про глухий кут,

– каже президент.

Він уточнив, що кілька разів спілкувався з Рустемом Умєровим. Секретар РНБО перебуває на зв'язку з американськими представниками Віткоффом та Кушнером.

"Дуже багато енергії у спілкуваннях, але потрібен результат", – резюмував Зеленський.

Які останні новини про мирні переговори?