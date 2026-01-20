Ведущая 24 Канала Андриана Кучер, которая находится в Давосе, рассказала, что сегодня там было запланировано выступление Владимира Зеленского. Оно должно было состояться в обед, но его сняли с повестки дня. Сейчас подробной информации у организаторов или оно отменено, или перенесено на другое время – нет.

Форум в Давосе: к чему приковано внимание?

Не исключено, что между украинской и американской группами пока не достигнуты договорённости, которые могли бы быть подписаны во время форума в Давосе. До сих пор непонятно, состоится ли на этом мероприятии встреча Зеленского и Трампа, или будут финализированы определенные соглашения. Вероятно, что раньше завтрашнего дня информации об этом не будет.

В этом году много внимания было приковано к соглашению по восстановлению Украины на 800 миллиардов долларов, это колоссальная сумма. Поэтому и надежд много, но и скепсиса не меньше. Давос – это место, где политические заявления и договоренности получают финансовое продолжение,

– озвучила Кучер.

По словам ведущей 24 Канала, очевидно, что это не будут прямые вливания от США или других стран, а это могут быть частные инвестиции, за которыми должны стоять прямые финансовые гарантии Соединенных Штатов. Это снимет для инвесторов риски.

Главным инвестиционным игроком в рамках этой сделки могла бы быть крупнейшая инвесткомпания мира Black Rock с активами на триллионы долларов. Ее роль заключалась бы не только в управлении деньгами, но и формировании инвестиционного портфеля. Говорится по несколько ключевых сфер: инфраструктура, энергетика, ВПК, логистика, агросектор и тому подобное.

Украина здесь обсуждается не только как объект для помощи, а говорится о долгосрочной доходности. Восстановление Украины после войны станет одним из крупнейших потенциальных рынков в Европе на десятилетия. Здесь это очень хорошо понимают,

– заверила Кучер.

Для американской стороны очень важно достичь определенного компромисса, чтобы это соглашение было подписано именно в Давосе. Потому что это в частности имеет символическое значение. Сегодня исполнился год со дня инаугурации Трампа. К тому же после многочисленных его заявлений о завершении войны за 24 часа Трампу хочется продемонстрировать хоть какой-то результат в этом направлении. Прибытие президента США в Давос ожидается 21 января в 14:00 по местному времени.

Всемирный экономический форум в Давосе: что известно?