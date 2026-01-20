Ведуча 24 Каналу Андріана Кучер, яка перебуває у Давосі, розповіла, що сьогодні там був запланований виступ Володимира Зеленського. Він мав відбутися в обід, але його зняли з порядку денного. Наразі детальної інформації в організаторів чи він скасований, чи перенесений на інший час – немає.

Дивіться також Кремль спробує зірвати безпекову угоду для України в Давосі, – Euronews

Форум у Давосі: до чого прикута увага?

Не виключено, що між українською та американською групами поки що не досягнуто домовленостей, які могли б бути підписані під час форуму у Давосі. Досі незрозуміло, чи відбудеться на цьому заході зустріч Зеленського і Трампа, чи будуть фіналізовані певні угоди. Ймовірно, що раніше завтрашнього дня інформації про це не буде.

Цьогоріч багато уваги було прикуто до угоди щодо відновлення України на 800 мільярдів доларів, це колосальна сума. Тому і надій багато, але й скепсису не менше. Давос – це місце, де політичні заяви й домовленості отримують фінансове продовження,

– озвучила Кучер.

Зі слів ведучої 24 Каналу, очевидно, що це не будуть прямі вливання від США чи інших країн, а це можуть бути приватні інвестиції, за якими мають стояти прямі фінансові гарантії Сполучених Штатів. Це зніме для інвесторів ризики.

Головним інвестиційним гравцем в межах цієї угоди могла б бути найбільша інвесткомпанія світу Black Rock з активами на трильйони доларів. Її роль полягала б не тільки в управлінні грошима, а й формуванні інвестиційного портфеля. Мовиться по декілька ключових сфер: інфраструктура, енергетика, ВПК, логістика, агросектор тощо.

Україна тут обговорюється не лише як об'єкт для допомоги, а мовиться про довгострокову дохідність. Відновлення України після війни стане одним з найбільших потенційних ринків у Європі на десятиліття. Тут це дуже добре розуміють,

– запевнила Кучер.

Для американської сторони дуже важливо досягти певного компромісу, аби ця угода була підписана саме в Давосі. Тому що це зокрема має символічне значення. Сьогодні виповнився рік з дня інавгурації Трампа. До того ж після численних його заяв про завершення війни за 24 години Трампу кортить продемонструвати хоч якийсь результат в цьому напрямку. Прибуття президента США в Давос очікується 21 січня о 14:00 за місцевим часом.

Всесвітній економічний форум у Давосі: що відомо?