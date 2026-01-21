Причиною такого рішення стала несправність літака. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела, ознайомлених із ситуацією.

Дивіться також Ексрозвідник сказав, яку помилку допустила Україна у переговорах з Трампом

Чому літак Трампа повернувся до США?

Видання, посилаючись на представника Білого дому, повідомляє, що, літак Air Force One повернули на об'єднану базу Ендрюс через технічну несправність, а саме – "незначну проблему з електропроводкою".

Дані відстеження польотів з відкритого джерела ADS-B Exchange показують, що літак робить розворот над Атлантичним океаном поблизу Монтока, штат Нью-Йорк, поблизу найсхіднішого краю Лонг-Айленда,

– ідеться у публікації.

Прессекретарка Керолайн Лівітт заявила, що таких заходів вжили з міркувань безпеки. Згодом стало відомо, що літак приземлився. Трамп і особи, які супроводжують його, розділяться на два літаки меншого розміру.

Що цьому передувало?