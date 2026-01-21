Причиною такого рішення стала несправність літака. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела, ознайомлених із ситуацією.

Чому літак Трампа повернувся до США?

Видання, посилаючись на представника Білого дому, повідомляє, що, літак Air Force One повернули на об'єднану базу Ендрюс через технічну несправність, а саме – "незначну проблему з електропроводкою".

Дані відстеження польотів з відкритого джерела ADS-B Exchange показують, що літак робить розворот над Атлантичним океаном поблизу Монтока, штат Нью-Йорк, поблизу найсхіднішого краю Лонг-Айленда,
– ідеться у публікації.

Прессекретарка Керолайн Лівітт заявила, що таких заходів вжили з міркувань безпеки. Згодом стало відомо, що літак приземлився. Трамп і особи, які супроводжують його, розділяться на два літаки меншого розміру.

Що цьому передувало?

  • Нагадаємо, у Давосі стартував Всесвітній економічний форум, у якому бере участь українська делегація. Нашу тематику посунула ескалація навколо Гренландії. Тому питання України опинилося на другому місці.

  • Президент Франції Еммануель Макрон на Всесвітньому економічному форумі заявив, що Дональд Трамп фактично погрожує Європі, говорячи, що запровадить мита проти країн, які підтримують Гренландію та Данію.

  • Політолог Олег Саакян пояснив в етері 24 Каналу, що у Давосі замість узгодження безпекових гарантій для Києва, європейські лідери змушені шукати способи захистити власні економіки від санкцій США.