Ведущая 24 Канала Андриана Кучер, которая находится в Давосе, рассказала, что среди участников форума и присутствующих на нем распространяются сомнения относительно того, приедет ли Трамп вообще. Также есть предположение, что проблемы с самолетом могут быть формальной причиной того, чтобы президент США не посетил саммит в Давосе.

К теме Остается последняя миля, – Зеленский о готовности гарантий безопасности

Почему Трамп отказался подписывать соглашение с Украиной?

Такой возможный шаг Трампа могли бы воспринять как демонстрацию пренебрежения приглашением на форму. Однако впоследствии выяснилось, что Трамп снова на пути в Давос.

К слову. Первый самолет с Дональдом Трампом на борту из-за технических неисправностей вернулся на авиабазу в США, где успешно приземлился. Но сейчас он уже снова в небе на пути в Швейцарию. Именно с этим связано опоздание Трампа на его выступление форму минимум на три часа

Для Украины повестка дня на форуме приобрела серьезные изменения – очевидно, что Трамп решил сместить фокус внимания с соглашения с Украиной на 800 миллиардов долларов, о которой было объявлено накануне, на вопрос эскалации вокруг Гренландии. А также на продвижение его идеи вокруг так называемого "Совета мира".

Сейчас можно констатировать, что по крайней мере по предварительным данным, Трамп передумал подписывать соглашение на 800 миллиардов долларов. Основной причиной, почему изменилось его намерение, мои собеседники в Давосе называют разногласия относительно судьбы Донбасса,

– отметила Кучер.

Этот вопрос остается самым сложным и пока нерешенным, как неоднократно говорил Владимир Зеленский. Украина в качестве компромисса предлагает вариант создания свободной экономической зоны на Донбассе при условии. Если Вооруженные Силы Украины будут вынуждены отойти, то и в целом российские силовики должны отступить на то же расстояние. Ожидаемо Россия отказывается это делать.

В Давосе 20 января состоялась встреча спецпредставителя Путина Кирилла Дмитриева со Стивом Уиткоффом и Джером Кушнером. Стив Уиткофф уже после этих переговоров назвал их очень положительными.

Однако по словам главы украинской делегации на переговорах в США Рустема Умерова, переговоры с американцами продвигаются хорошо и Украина имеет хорошие гарантии безопасности.

Другие мои собеседники также говорят, что несмотря на сложности переговорного процесса, американцы в конце концов слышат наши аргументы, что, конечно, не может не вселять надежду. Впрочем, потом они встречаются с россиянами и, к сожалению, тоже слышат их аргументы,

– объяснила ведущая.

По состоянию на сейчас визит украинского президента в Давос не планируется. Протокольная служба пока не сообщает о том, может ли сегодня прибыть в Швейцарию Владимир Зеленский.

Приедет ли Зеленский на форум в Давосе?

Однако, по информации других собеседников, 20 января переговорные позиции между украинцами и американцами менялись более 10 раз за один день. Поэтому, по словам Кучер, это подтверждение того, что все может измениться в любой момент. Сам Владимир Зеленский заявил о том, что приедет в Давос только в том случае, если действительно будут достигнуты договоренности.

Зеленский ранее анонсировал, что должно быть подписано два соглашения:

о послевоенном восстановлении и восстановлении Украины на 800 миллиардов;

о гарантиях безопасности.

Однако на пути подписания документа о гарантиях безопасности от США стоит именно территориальный вопрос. Очевидно, что позиции Украины и позиции россиян по этому пункту принципиально отличаются.

Осложняет ситуацию и работу украинской делегации, в частности с подписанием соглашений, эскалация ситуации вокруг Гренландии. Все заявления Дональда Трампа и вообще нагнетание эмоции со стороны американской стороны вытесняют вопросы, связанные с Украиной как с переговоров, так и с панельных дискуссий на полях форума. В то же время Трамп всячески демонстрирует, что не собирается отступать и в этом вопросе.

Что происходит вокруг формы в Давосе?