Ведуча 24 Каналу Андріана Кучер, яка перебуває у Давосі, розповіла, що серед учасників форуму та присутніх на ньому поширюються сумніви щодо того, чи приїде Трамп взагалі. Також є припущення, що проблеми з літаком можуть бути формальною причиною того, щоб президент США не відвідав саміт у Давосі.

Чому Трамп відмовився підписувати угоду з Україною?

Такий можливий крок Трампа могли б сприйняти як демонстрацію зневаги запрошенням на форму. Проте згодом з'ясувалося, що Трамп знову на шляху до Давосу.

До слова. Перший літак з Дональдом Трампом на борту через технічні несправності повернувся назад на авіабазу у США, де успішно приземлився. Але зараз він вже знову у небі на шляху до Швейцарії. Саме з цим пов'язане запізнення Трампа на його виступ форму щонайменше на три години

Для України порядок денний на форумі набув серйозних змін – очевидно, що Трамп вирішив змістити фокус уваги з угоди з Україною на 800 мільярдів доларів, про яку було оголошено напередодні, на питання ескалації довкола Гренландії. А також на просування його ідеї довкола так званої "Ради миру".

Зараз можна констатувати, що принаймні за попередніми даними, Трамп передумав підписувати угоду на 800 мільярдів доларів. Основною причиною, чому змінився його намір, мої співрозмовники у Давосі називають розбіжності щодо долі Донбасу,

– наголосила Кучер.

Це питання залишається найскладнішим і наразі невирішеним, як неодноразово говорив Володимир Зеленський. Україна як компроміс пропонує варіант створення вільної економічної зони на Донбасі за умови, якщо Збройні Сили України будуть змушені відійти, то і загалом російські силовики мають відступити на ту ж саму відстань. Очікувано Росія відмовляється це робити.

У Давосі 20 січня відбулася зустріч спецпредставника Путіна Кирила Дмитрієва із Стівом Віткоффом та Джером Кушнером. Стів Віткофф вже після цих перемовин назвав їх дуже позитивними.

Проте за словами очільника української делегації на переговорах у США Рустема Умєрова, перемовини з американцями просуваються добре і Україна має гарні гарантії безпеки.

Інші мої співрозмовники також кажуть, що попри складності процесу перемовин, американці зрештою чують наші аргументи, що, звісно, не може не вселяти надію. Втім потім вони зустрічаються з росіянами і, на жаль, теж чують їхні аргументи,

– пояснила ведуча.

Станом на зараз візит українського президента до Давосу не планується, але все може бути. Протокольна служба наразі не повідомляє про те, що чи може сьогодні прибути до Швейцарії Володимир Зеленський.

Чи приїде Зеленський на форум у Давосі?

Проте, за інформацією інших співрозмовників, 20 січня переговорні позиції між українцями та американцями змінювалися понад 10 разів за один день. Тому, за словами Кучер, це підтвердження того, що все може змінитися будь-якої миті. Сам Володимир Зеленський заявив про те, що приїде до Давосу тільки в тому випадку, якщо дійсно буде досягнуто домовленостей.

Зеленський раніше анонсував, що має бути підписано дві угоди:

про післявоєнну відбудову і відновлення України на 800 мільярдів;

про гарантії безпеки.

Проте щодо на заваді підписання документа про гарантії безпеки від США стоїть саме територіальне питання. Очевидно, що позиції України і позиції росіян щодо цього пункту принципово відмінні.

Ускладнює ситуацію та роботу української делегації, зокрема, з підписанням угод ескалація ситуації довкола Гренландії. Всі заяви Дональда Трампа і загалом нагнітання емоції з боку американської сторони витискає питання, пов'язані з Україною як з переговорів, так і з панельних дискусій на полях форуму. Водночас Трамп всіляко демонструє, що не збирається відступати і цьому питанні.

